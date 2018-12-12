الأهلي يعسكر بالإسكندرية اليوم استعدادا لجيما

جدة - عمرو شويل يدخل الأهلي معسكرا مغلقا مساء اليوم في الإسكندرية استعدادا لمواجهة «جيما الأثيوبي» المقرر لها الجمعة القادم في ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وفضل الجهاز الفني بقيادة محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الدخول في معسكر مبكر قبل مواجهة بطل أثيوبيا ب48 ساعة للوصول باللاعبين إلى أعلى معدلات التركيز قبل ضربة البداية في البطولة الإفريقية في نسختها الجديدة.

ويلتقي الأهلي مع نظيره جيما الاثيوبي في السادسة مساء بعد غدٍ الجمعة على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.