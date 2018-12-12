مؤمن زكريا يخضع لفحص طبي قبل مران اليوم

جدة - عمرو شويل يخضع مؤمن زكريا لاعب الأهلي للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق عصر اليوم الأربعاء لحسم مشاركته من عدمها في التدريبات الجماعية.

ويعاني اللاعب من الإجهاد في العضلة الخلفية حيث خاض أمس تدريبات تأهيلية في الجيم على هامش مران الفريق الصباحي.

يخوض الأهلي مرانه الأخير بالقاهرة على ملعب التتش بالجزيرة في الثالثة عصر اليوم الأربعاء وذلك قبل السفر إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق استعدادا للقاء جيما الأثيوبي المقرر له بعد غد الجمعة في إطار منافسات دور الـ32 بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ويعلن الجهاز الفني بقيادة محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق قائمة معسكر الإسكندرية عقب انتهاء مران الفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة جيما الاثيوبي المقرر لها السادسة مساء بعد غد الجمعة في إطار منافسات دور الـ32 بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.