شكرا لقرائتكم محمد يوسف يتحدث عن مواجهة الأهلى الإفريقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد يوسف، المدير الفني للأهلي صعوبة مواجهة جيما الأثيوبي المقرر لها بعد غد الجمعة على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف: نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب من أجل تسهيل مهمة الفريق في مباراة العود ، مؤكداً أن المباراة 180 دقيقة مقسمة علي شوطين الأول في الإسكندرية والثاني في أثيوبيا نسعى خلالهما لتحقيق نتيجة إيجابية تقودنا إلي الدور التالي.

وأكد المدير الفنى المؤقت للفريق أنه طالب اللاعبين بضرورة التركيز على المواجهة الإفريقية وعدم التفكير في أي أمور خاصة بالمنافسة المحلية لحين انتهاء مباراة الذهاب أمام بطل أثيوبيا ، مؤكدا على ثقته الكاملة في لاعبي الأهلي لتحقيق نتيجة جيدة في لقاء الذهاب .

وأشار يوسف إلى أن الجهاز الفني يتعامل مع كل مباراة على حدة مؤكدًا إنه درس الفريق الأثيوبي بشكل جيد وشاهد عددا من مبارياته من أجل رصد نقاط القوة والضعف في صفوفه ووضع خطة مواجهته و تحفيظها للاعبين من أجل تحقيق نتيجة إيجابية جيدة في لقاء الذهاب.

فيما قال سيد عبدالحفيظ، القائم بأعمال مدير الكرة إن ضربة البداية في دوري أبطال إفريقيا أمام جيما الاثيوبي في المباراة التي تقام يوم الجمعة المقبل في غاية الأهمية، خاصة أن الفريق يطمح الى تحقيق انطلاقة جديده في البطولة الإفريقية.

ويلتقي الأهلي مع جيما بطل اثيوبيا يوم الجمعة المقبل في ذهاب دور ال32 بدوري أبطال إفريقيا.

وأكد عبدالحفيط، أنه لن يبحث عن اعذار أو مبررات رغم الغيابات ولكن الفريق قادر على إسعاد الجماهير ومواصلة النتائج الجيدة التي حققها مؤخرا في بطولة الدوري العام، وذلك خلال مواجهة بطل أثيوبيا.

وجدد القائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي تأكيده على أن الأهلي أمامه 5 مباريات ضمن المرحلة الصعبة التي تحدث عنها والتي تحتاج إلى التركيز الشديد من الجميع.