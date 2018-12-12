شكرا لقرائتكم خبر عن كاسونجو مهدد بالغياب عن الزمالك بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح الكونغولى كاسونجو مهاجم الزمالك مهدد بالغياب عن مباراة فريقه أمام القطن التشادى فى ذهاب دور الـ32 للكونفدرالية الأفريقية يوم السبت المقبل على ملعب برج العرب. واشتكى كاسونجو من إصابة بشد فى العضلة الخلفية خلال الساعات الماضية،، وخضع المهاجم الكونغولى لأشعة على قدمه، ويترقب الجهاز الفنى بقيادة السويسرى جروس نتيجة الأشعة لتحديد إمكانية مشاركته فى المباراة من عدمه. ويسعى الجهاز الطبى للزمالك لسرعة تجهيز كاسونجو لمباراة القطن التشادى، خاصة أنه من العناصر الأساسية التى يتعمد عليها السويسرى جروس فى التشكيلة الأساسية للفريق الأبيض.

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