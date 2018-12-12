شكرا لقرائتكم خبر عن راحة 24 ساعة للاعبى الإسماعيلى بعد الخروج من البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى للإسماعيلى منح لاعبى فريق الكرة الأول راحة قصيرة لمدة 24 ساعة، عقب الخسارة أمام الرجاء البيضاوى المغربى بركلات الترجيح من نقطة الجزاء وذلك لضيق الوقت.
ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته غدا الخميس، لبدء برنامجه التحضيرى لملاقاة القطن الكاميرونى الأحد المقبل لحساب جولة الذهاب بدور الــ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا بنسختها الاستثنائية.
يذكر أن بعثة الدراويش ستعود مساء اليوم من المغرب بعد رحلة سفر تستمر خمس ساعات.
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