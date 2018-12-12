شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يلغى حجز معسكر التجمع قبل مواجهة القطن.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر نادى الزمالك إلغاء الحجوزات الخاصة بإقامة معسكر الفريق الكروى بأحد فنادق منطقة التجمع الخامس، بعد نقل مباراة القطن التشادى خلال الساعات الماضية لاستاد برج العرب. ويلتقى الزمالك مع القطن التشادى فى السابعة مساء السبت المقبل فى ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية بملعب برج العرب بالإسكندرية بعدما قررت الجهات الأمنية نقل اللقاء من ملعب بتروسبورت بالقاهرة. وحجز مسئولو الزمالك فندق جديد بمنطقة برج العرب بالإسكندرية لاستضافة المعسكر المغلق، ومن المنتظر سفر الفريق إلى هناك خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث يدرس الجهاز الفنى بقيادة السويسرى كريستيان جروس السفر يوم الجمعة.

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