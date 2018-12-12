شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى: لن نتحدث عن أعذار قبل مواجهة جيما الإثيوبى فلا بديل عن الصعود والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سيد عبد الحفيظ، القائم بأعمال مدير الكرة بالأهلى، إن ضربة البداية فى دورى أبطال أفريقيا أمام جيما الإثيوبى فى غاية الأهمية، خاصة أن الفريق يطمح إلى تحقيق انطلاقة جديدة فى البطولة الأفريقية.
ويلتقى الأهلى مع جيما بطل إثيوبيا بعد غد الجمعة، ببرج العرب فى ذهاب دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا.
وأكد عبد الحفيط أنه لن يبحث عن أعذار أو مبررات رغم الغيابات، لكن الفريق قادر على إسعاد الجماهير ومواصلة النتائج الجيدة التى حققها مؤخرا فى بطولة الدورى العام، وذلك خلال مواجهة بطل إثيوبيا من أجل الصعود لدور الـ16 بالبطولة واستكمال مشوار المنافسة على اللقب الأفريقى.
وجدد القائم بأعمال مدير الكرة بالأهلى تأكيده أن الأهلى أمامه 5 مباريات ضمن المرحلة الصعبة التى تحدث عنها، والتى تحتاج إلى تركيز شديد من الجميع.
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