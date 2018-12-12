شكرا لقرائتكم خبر عن خالد لطيف يؤكد ثقته فى لاعبى منتخب الكرة الشاطئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب خالد لطيف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة الشاطئية عن تفاؤله بكتابة منتخب الشاطئية بقيادة أحمد عبد الرازق سطر جديد فى تاريخ اللعبة بالفوز على منتخب نيجيريا والوصول لنهائيات كأس العالم ببارجواى للمرة الأولى فى التاريخ. ويلتقى منتخب الشاطئية مع نظيره النيجيرى فى تمام الثانية والنصف عصرا بالدور نصف النهائى لبطولة أمم أفريقيا المقامة فى شرم الشيخ. وقال لطيف "ثقتى بلا حدود فى اللاعبين وفى الجهاز الفنى بتحقيق الفوز على منتخب النسور الخضراء، فى المباراة المصيرية وتحقيق الإنجاز الأكبر بالوصول لمونديال بارجواى". وتابع "أتمنى تكملة الإنجازات المصرية الأخيرة، بعد وصول منتخب الصالات إلى كأس العالم وتحقيق برونزية أولمبياد الشباب فى الصالات لأول مرة فى تاريخ اللعبات الجماعية".

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