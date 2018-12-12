شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يختبر مؤمن زكريا طبياً بعد إجهاد العضلة الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع مؤمن زكريا لاعب الأهلى للفحص الطبى قبل انطلاق مران الفريق عصر اليوم الأربعاء لحسم مشاركته من عدمها فى التدريبات الجماعية، بعدما اشتكى اللاعب من إجهاد فى العضلة الخلفية تعرض لها فى مباراة نجوم السادات الودية أول أمس الاثنين، التى انتهت بفوز الأحمر بسباعية نظيفة.

وخاض مؤمن زكريا أمس تدريبات تأهيلية فى الجيم على هامش مران الفريق الصباحى، وسيخضع لفحص طبى قبل مران اليوم لتنحديد موقفه من المشاركة فى التدريبات الجماعية المقبلة من عدمها.

ويستعد الأهلى لمواجهة جيما اإثيوبى المقرر لها السادسة مساء بعد غد الجمعة ببرج العرب، فى إطار منافسات دور الـ32 بمسابقة دورى أبطال أفريقيا، علماً بأن مؤمن زكريا غير مُقيّد فى قائمة الفريق الأفريقية، وإن كان المارد الأحمر من حقه قيد اللاعب خلال يناير المقبل.