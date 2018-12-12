شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال مدرب الأهلى عن ضربة البداية الأفريقية أمام بطل إثيوبيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد يوسف، المدير الفنى للأهلى صعوبة مواجهة جيما الإثيوبى المقرر لها بعد غد الجمعة على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، فى ذهاب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

وأضاف نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية فى لقاء الذهاب من أجل تسهيل مهمة الفريق فى مباراة العود، مؤكداً أن المباراة 180 دقيقة مقسمة على شوطين الأول فى الإسكندرية والثانى فى إثيوبيا نسعى خلالهما لتحقيق نتيجة إيجابية تقودنا إلى الدور التالى.

وأكد المدير الفنى المؤقت للفريق أنه طالب اللاعبين بضرورة التركيز على المواجهة الأفريقية، وعدم التفكير فى أى أمور خاصة بالمنافسة المحلية لحين انتهاء مباراة الذهاب أمام بطل إثيوبيا، مؤكدا ثقته الكاملة فى لاعبى الأهلى لتحقيق نتيجة جيدة فى لقاء الذهاب.

وأشار يوسف إلى أن الجهاز الفنى يتعامل مع كل مباراة على حدة، مؤكدًا أنه درس الفريق الإثيوبى بشكل جيد، وشاهد عددا من مبارياته من أجل رصد نقاط القوة والضعف فى صفوفه ووضع خطة مواجهته وتحفيظها للاعبين من أجل تحقيق نتيجة إيجابية جيدة فى لقاء الذهاب.