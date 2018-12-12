جواز سفر دبلوماسي لـ «محمد صلاح»

صدى البلد - معتز الخصوصى طالبت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة، وزارة الخارجية بإصدار جواز سفر دبلوماسي للاعب المصري محمد صلاح، تكريما وتقديرا له على دوره الدولي والوطني. وقالت "عطوة" فى بيان صحفى، إن "صلاح خير من يمثل مصر دوليا، وخير واجهة مشرفة لمصرنا الحبيبة، فمن يرفع علم مصر فى الاستادات الدولية والمحافل العالمية يستحق منا كل الاحترام والتقدير"، وأضاف: "ما أروع أن تكون سببًا لرفع علم مصر فى استاد انفيلد في قلب إنجلترا". وأوضحت وكيلة القوى العاملة بالبرلمان أن محمد صلاح فخر لمصر...

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