أجنبي الأهلي الجديد.. بين هداف الكونفدرالية و"مفاجأة" الأبطال أو الطريق للأغلى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

رغم تواجد أربعة لاعبين أجانب في قائمة الأهلي المحلية إلا أن الآونة الأخيرة شهدت ارتباط أكثر من لاعب أجنبي بالانتقال لصفوف الأحمر في الميركاتو الشتوي.

إدارة الأهلي تحدثت مع وكلاء الثلاثي المغربي وليد أزارو والتونسي علي معلول والنيجيري جونيور أجايي في الفترة الأخيرة من أجل الإبقاء على خدماتهم حتى نهاية الموسم خاصة بعد ارتباط معلول وأزارو بالرحيل في يناير.

وأصبح الجدل حاليًا حول موقف المالي ساليف كوليبالي مدافع الأهلي في ظل الاشاعات التي ارتبطت برحيله في يناير المقبل رغم نفي سيد عبد الحفيظ مدير الكرة صحة الأنباء التي ترددت بالاستغناء عن خدماته لضم لاعب أجنبي رابع.

موقف الأهلي بالتعاقد مع لاعب أجنبي قد يكون صحيح خاصة بعدما حاول مسئوليه التعاقد مع البوركيني إيريك تراوري لاعب مصر المقاصة السابق والمنتقل حديثًا لصفوف بيراميدز.

ويستعرض "الخليج 365" في التقرير التالي أبرز اللاعبين الذي ارتبط اسمائهم بالانتقال للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوي:

- محمود بنحليب

الاسم الأبرز الآن في الرجاء المغربي وهو محمود بنحليب الذي ساهم في حصول الفريق البيضاوي على لقب كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية" مؤخرًا على حساب فيتا كلوب الكونغولي.

وحصل بنحليب البالغ من العمر 22 عامًا على جائزة هداف بطولة الكونفدرالية برصيد 12 هدفًا متفوقًا بهدفين على جان مارك ماكوسو لاعب فيتا كلوب.

الفترة الماضية شهدت العديد من الأنباء حول رحيل بنحليب للأهلي ليأتي الرد الرسمي من رئيس الرجاء جواد الزيات والذي أكد أن ناديه لم يتلق أي عروض رسمية من جانب الفريق القاهري.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية، أنه لا يوجد أي مفاوضات لضم بنحليب، مشيرًا إلى أن اللاعب ملتزم بعقده مع ناديه وهذا مايهمه في الأمر.

في المقابل، قال شادي الهادي وكيل أعمال اللاعب في تصريحات خاصة ليلا كورة، إن بنحليب لا يمانع بالانتقال لصفوف الأهلي لكنه ينتظر قرار مسؤول النادي الأحمر.

وكشف :"علاء ميهوب رئيس اللجنة الفنية بالأهلي قام بعرض كل المعلومات الخاصة باللاعب علي محمد فضل مدير التعاقدات وننتظر حاليًا قرارًا نهائيًا سواء بالتعاقد معه في يناير من عدمه".

- محمد أمين بن عمر

اسم آخر ارتبط بالانتقال للأهلي في يناير المقبل وهو الدولي التونسي محمد أمين بن عمر لاعب وسط النجم الساحلي والذي سبق وأن لعب في صفوف أهلي جدة السعودي على سبيل الإعارة.

بن عمر تردد اسمه مؤخرًا بالرحيل للأهلي، ليكشف فيصل خليفة عضو مجلس إدارة النجم الساحلي موقف اللاعب بالرحيل.

خليفة قال في تصريحات تليفزيونية مؤخرًا أن كل ما حدث مجرد مفاوضات شفوية بين وكيل اللاعب والنادي الأهلي ولم ترتق المفاوضات لصورة رسمية.

وأضاف عضو مجلس النادي الساحلي، أن إدارة ناديه حددت مبلغ خمسة ملايين دولار للموافقة على رحيل صاحب الـ26 عامًا.

وإذا استجاب الأهلي لطلبات إدارة النجم الساحلي المالية سيكون بن عمر أغلى لاعب أجنبي في تاريخ الأهلي متفوقًا على الجابوني ماليك إيفونا عندما انتقل بـ2 مليون دولار من صفوف الوداد البيضاوي المغربي موسم (2014-2015).

- جيرالدو

في الساعات الماضية دخل لاعب أغسطس الأنجولي جيرالدو داكوستا اهتمامات الأهلي من أجل الرحيل لصفوف القلعة الحمراء في السوق الشتوي المقبل بعد المستوى الذي قدمه مع فريقه الأنجولي في تسخة دوري أبطال إفريقيا الأخيرة.

من جانبه، علّق حسام بن صالح الكثيري وكيل أعمال الأنجولي صاحب الجنسية البرازيلية إن مفاوضات الأهلي لم ترتق للأمور الرسمية، مشددًا أن من سيدفع أكثر سيحصل على خدمات اللاعب.

وأضاف الكثيري من خلال تصريحات لـ"يلا كورة" أن مفاوضات الأهلي للحصول على اللاعب مجرد "كلام" مشددًا أن جيرالدو مُنفتح على كل العروض.

- إيمومو إيدي نجوي

لاعب وسط فيتا كلوب الكونغولي يمومو إيدي نجوي كان من بين القائمة التي ارتبطت بالانتقال لصفوف الأهلي في ظل العروض الذي قدمها اللاعب في بطولة الكونفدرالية خلال النسخة الأخيرة.

صاحب الـ21 عامًا قد يكون بعيدًا عن الترشيحات للانتقال لصفوف الأهلي بعدما ابتعد اسمه عن الانتقال لصفوف وصيف دوري أبطال إفريقيا في النسخة الماضية.