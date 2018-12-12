عبد الحفيظ: مباراة جيما استمرار لما حققناه في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن فريقه يستهدف مواصلة نتائجه الجيدة التي يحققها بالدوري المصري، خلال مواجهة جيما الإثيوبي بدوري أبطال أفريقيا.

وأشار عبد الحفيظ في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي الأهلي، إلى أن الأهلي يطمح لتحقيق أفضل نتيجة خلال مواجهة بطل إثيوبيا يوم الجمعة المقبل.

وقال مدير الكرة بالأهلي: "ضربة البداية في دوري الأبطال غاية في الأهمية، ونطمح لتحقيق أفضل انطلاقة في المسابقة، لدينا هدف وهو إسعاد الجماهير".

وأكمل: "لن نبحث عن أعذار أو مبررات رغم الغيابات، قادرون على الفوز ومواصلة النتائج الجيدة التي نحققها بالفعل خلال المباريات الماضية من الدوري المصري".

واختتم: "أمامنا خمس مباريات في المرحلة الصعبة التي نمر بها حاليًا، ونحتاج إلى التركيز الشديد خلالهم من أجل تحقيق أفضل النتائج".

الجدير بالذكر أن الأهلي سيلتقي مع جيما يوم الجمعة المقبل في برج العرب بالأسكندرية، في إطار مباريات الذهاب من دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.