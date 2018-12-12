مدغشقر تفوز على تنزانيا في مباراة "تحديد مراكز" ببطولة أمم إفريقيا للكرة الشاطئية

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فاز منتخب مدغشقر على منتخب تنزانيا بخمسة اهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم، الأربعاء، في مباريات تحديد المراكز، ببطولة أمم إفريقيا للكرة الشاطئية بشرم الشيخ.
وكان منتخب مدغشقر صعد إلى هذه المباراة، كثالث المجموعة الاولى،بينما احتل منتخب مدغشقر المركز الرابع في المجموعة الثانية.
بهذه النتيجة يلتقي منتخب مدغشقر مع الفائز من مباراة ليبيا وكوت ديفوار، في مباراة لتحديد صاحبي المركزين الخامس والسادس، بينما يلتقي
وتقام مباراتي تحديد المراكز غد، الخميس، على ملعب شرم الشيخ، الذي يحتضن من البطولة.
وتقام بطولة أمم إفريقيا للكرة الشاطئية في مدينة شرم الشيخ، بتنظيم مشترك بين الاتحاد المصري لكرة القدم، وشركة بريزنتيشن سبورتس الحاصلة على حقوقها من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".
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