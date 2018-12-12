خالد لطيف: أثق في قدرة منتخب الشاطئية على الوصول لمونديال باراجواي

خالد لطيف كتب - كريم عبد المحسن أعرب خالد لطيف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة الشاطئية عن تفائله بكتابة منتخب الشاطئية بقيادة أحمد عبد الرازق سطر جديد في تاريخ اللعبة بالفوز عل منتخب نيجيريا والوصول لنهائيات كأس العالم ببارجواي للمرة الاولي في التاريخ . في التاريخ . وقال لطيف " ثقتي بلا حدود في اللاعبين وفي الجهاز الفني بتحقيق الفوز علي منتخب النسور الخضراء، في المباراة المصيرية وتحقيق الانجاز الاكبر بالوصول لمونديال بارجواي ". وتابع " أتمني تكملة الانجازات المصرية الاخيرة، بعد وصول منتخب الصالات إلي كأس العالم وتحقيق برونزية أولمبياد الشباب في الصالات لأول مرة في تاريخ اللعبات الجماعية ". ويلتقي منتخب الشاطئية مع نظيره النيجيري في تمام الثانية والنصف عصرا بالدور نصف النهائي لبطولة أمم افريقيا المقامة في شرم الشيخ .

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