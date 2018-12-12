سيد عبد الحفيظ يتحدث عن مواجهة الأهلي وجيما الأثيوبي

قال سيد عبدالحفيظ، القائم بأعمال مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن ضربة البداية في دوري أبطال إفريقيا أمام جيما الاثيوبي في المباراة التي تقام يوم الجمعة المقبل في غاية الأهمية، خاصة أن الفريق يطمحالى تحقيق انطلاقة جديده في البطولة الإفريقية.
ويلتقي الأهلي مع جيما بطل اثيوبيا يوم الجمعة المقبل في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.
وأكد عبدالحفيط، أنه لن يبحث عن اعذار أو
وجدد القائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي تأكيده على أن الأهلي أمامه 5 مباريات ضمن المرحلة الصعبة التي تحدث عنها والتي تحتاج إلى التركيز الشديد من الجميع.
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