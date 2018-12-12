سيد عبد الحفيظ يتحدث عن مواجهة الأهلي وجيما الأثيوبي

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال

قال سيد عبدالحفيظ، القائم بأعمال مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن ضربة البداية في دوري أبطال إفريقيا أمام جيما الاثيوبي في المباراة التي تقام يوم الجمعة المقبل في غاية الأهمية، خاصة أن الفريق يطمح

الى تحقيق انطلاقة جديده في البطولة الإفريقية.

ويلتقي الأهلي مع جيما بطل اثيوبيا يوم الجمعة المقبل في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وأكد عبدالحفيط، أنه لن يبحث عن اعذار أو

مبررات رغم الغيابات ولكن الفريق قادر على إسعاد الجماهير ومواصلة النتائج الجيدة التي حققها مؤخرا في بطولة الدوري العام، وذلك خلال مواجهة بطل أثيوبيا.

وجدد القائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي تأكيده على أن الأهلي أمامه 5 مباريات ضمن المرحلة الصعبة التي تحدث عنها والتي تحتاج إلى التركيز الشديد من الجميع.