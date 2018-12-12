مصطفى شعبان يفوز بـ ٦ ذهبيات في بطولتي العرب والتضامن الدولية لرفع الأثقال

كتب - محمد صبحي

توج مصطفى وحيد شعبان، رباع المنتخب الوطني بـ ٦ ميداليات ذهبية في منافسات البطولة العربية وبطولة التضامن الدولية المقامين حاليًا باستاد القاهرة الدولي.

حيث فاز شعبان بثلاث ذهبيات (خطف وكلين ومجموع) في منافسات وزن ٧٣ كجم للبطولة العربية ومثلهم ببطولة التضامن الدولية بعد أن حقق

١٤١ كجم في الخطف و١٨٥ كجم في المجموع و٣٢٦ كجم في المجموع.

كما حقق الرباع الشاب أحمد سامي ٣ ميداليات فضية في منافسات نفس الوزن بالبطولة العربية للشباب -١٧ عام.