محمد إيهاب يفوز بذهبية الخطف في بطولة التضامن الدولية

محمد إيهاب لاعب رفع الأثقال كتب - محمد صبحي توج محمد إيهاب، صاحب ذهبية بطولة العالم في الخطف، الميدالية الذهبية في منافسات الخطف لوزن ٨١ كجم ببطولة التضامن الدولية والبطولة العربية لرفع الأثقال المقامة كجم ببطولة التضامن الدولية والبطولة العربية لرفع الأثقال المقامةحاليا باستاد القاهرة. وفاز إيهاب بذهبيتي البطولتين بعد أن حقق ١٦٥ كجم. كما حصل أحمد عادل السيد على الميدالية البرونزية في منافسات نفس الوزن

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