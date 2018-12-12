100 ألف جنيه مكافأة بطل كأس مصر للشباب

هاني أبو ريدة وثروت سويلم كتب - كريم عبد المحسن اتفق مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة، على مكافات بطولة كأس مصر للشباب، التي استحدثها مجلس الجبلاية وتنطلق مصر للشباب، التي استحدثها مجلس الجبلاية وتنطلقخلال أيام قليلة. وقرر اتحاد الكرة، منح البطل 100 الف جنيه، والوصيف 50 الفا، والثالث والرابع 30 الفا.

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