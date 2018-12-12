مباراة ودية بين دمياط ورأس البر اليوم الأربعاء

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فريق دمياطدمياط- هشام الولي
قرر أيمن حواس، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى دمياط الرياضى، إقامة مباراة ودية للفريق اليوم الأربعاء مع نادى رأس البر بملعب راس البر استعدادا للقاء بورتو السويس الذى سيقام يوم الخميس 20 ديسمبر فى ختام مباريات الدور الأول لدورىالقسم الثانى المجموعة الثانية.
وصرح محمد الدبسى المدرب العام بأن الجهاز الفنى فضل إقامة هذا اللقاء لاستغلال فترة توقف الدورى فى تجربة بعض اللاعبين والوقوف على مستواهم، مؤكدا أن هناك مباراتين للفريق
وكان فريق دمياط قد واصل تدريباته بمشاركة جميع اللاعبين بعد الراحة التى حصل عليها عقب مباراة القناة والتى انتهت بهزيمة دمياط بهدفين نظيفين.
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