تفاصيل اتصالات مسئولي الأهلي مع أحمد حجازي

أحمد حجازي

كتب – محمد اللاهوني :

أجرى مسئولو النادي الأهلي اتصالات باللاعب أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني وفريق وست بروميتش الإنجليزي للتأكد من حقيقة تفكيره في العودة للدوري الممتاز من جديد.

وعرض مسئولو الأهلي على حجازي فكرة العودة حال موافقته على إنهاء تجربته الاحترافية والانضمام من جديد للدوري المصري خاصة أن إدارة القلعة الحمراء نما

إلى علمها بوجود اتصالات من بعض الأندية المنافسة بالدوري.

وكان حجازي قد رحل عن الأهلي في يونيو 2017 إلى وست بروميتش بعد تجربة استمرت موسمين مع الفريق الأحمر عقب رحيله عن فيورنتينا الإيطالي.