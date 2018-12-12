رياضة | بيكيه يشتري نادي في كتالونيا

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كشفت تقارير إعلامية في إسبانيا، أن مدافع نادي برشلونة، جيرارد بيكيه، اشترى نادي إف سي اندورا الإسباني، بهدف إعداده للمشاركة في المسابقات الرسمية الكبرى.

أوضحت صحيفة ماركا الإسبانية، اليوم الأربعاء، أن مجموعة كوزموس الاستثمارية التي يمتلكها اللاعب الإسباني ستتحمل عبء سداد ديون نادي إف سي اندورا الذي سيتم الإعلان عن اسم مدربه الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان بيكيه أعلن الشهر الماضي في مقابلة مع مجلة ليكيب الفرنسية، أنه سوف يقوم بشراء أحد أندية كرة القدم، كما سيعمل على تنظيم مسابقة جديدة.

يشار إلى أن بيكيه له استثمارات ضخمة في عالم رياضة التنس، حيث حصل مؤخراً على الحقوق التجارية لبطولة كأس ديفيز للمنتخبات، ويسعى إلى شراء الحقوق التجارية لبطولة كأس الاتحاد للسيدات.

وتأسس نادي إف سي اندورا لكرة القدم عام 1942، ويلعب حالياً في المجموعة الثانية لمسابقة دوري كاتالونيا، ويحتل فيها المركز 11 برصيد 17 نقطة، كما يشارك في بطولة كأس ملك إسبانيا، ولديه فريق لكرة القدم للصالات.

وتوج إف سي اندورا في 1994، بلقب بطولة كأس كاتالونيا، بعد أن أقصى برشلونة في الدور نصف النهائي، وتغلب على إسبانيول في المباراة النهائية.