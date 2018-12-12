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رياضة | بوكيتينو: تأهل توتنهام بدوري الأبطال إنجاز كبير

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أكد المدير الفني لتوتنهام هوتسبر الإنجليزي، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، عقب تعادله إيجابياً (1-1) أمام الإسباني، ومن ثم التأهل لدور 16 بدوري الأبطال رفقة الفريق الكاتالوني عن المجموعة الثانية، أن فريقه استحق التأهل أكثر من إنتر وآيندهوفن.
أشار بوكيتينو في تصريحات عقب المباراة التي أقيمت على ملعب الكامب نو في ختام دور المجموعات: "سعيد جداً بالتأهل وفخور باللاعبين، لم يؤمن أحد بحظوظنا بعد مباراة آيندهوفن، والجميع قال إن المهمة مستحيلة، ولكننا الآن في الدور التالي، إنه إنجاز كبير للنادي".

وشدد المدرب الأرجنتيني على أنه كان لديه شعور دائم بأن المباراة في متناولهم، على الرغم من سوء الحظ باستقبال هدف بعد 7 دقائق"، وهي اللحظة التي بدئوا فيها في التفكير في ملعبين أمام البرسا، ومع إنتر في إيطاليا".

وأردف: "طالبت اللاعبين بالهدوء في الشوط الثاني، وصنعنا فرصا للتسجيل، بل والفوز بالمباراة، ولكننا انتظرنا في النهاية نتيجة مباراة إنتر".

وأشار بوكيتينو إلى أن التأهل لدور 16 يعد "الإنجاز الأكبر" للنادي اللندني خلال الأربع سنوات ونصف الماضي له مع الفريق.

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