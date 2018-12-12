رياضة | بوكيتينو: تأهل توتنهام بدوري الأبطال إنجاز كبير

أشار بوكيتينو في تصريحات عقب المباراة التي أقيمت على ملعب الكامب نو في ختام دور المجموعات: "سعيد جداً بالتأهل وفخور باللاعبين، لم يؤمن أحد بحظوظنا بعد مباراة

آيندهوفن، والجميع قال إن المهمة مستحيلة، ولكننا الآن في الدور التالي، إنه إنجاز كبير للنادي".