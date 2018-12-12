كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوكيتينو: تأهل توتنهام بدوري الأبطال إنجاز كبير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وشدد المدرب الأرجنتيني على أنه كان لديه شعور دائم بأن المباراة في متناولهم، على الرغم من سوء الحظ باستقبال هدف بعد 7 دقائق"، وهي اللحظة التي بدئوا فيها في التفكير في ملعبين أمام البرسا، ومع إنتر في إيطاليا".
وأردف: "طالبت اللاعبين بالهدوء في الشوط الثاني، وصنعنا فرصا للتسجيل، بل والفوز بالمباراة، ولكننا انتظرنا في النهاية نتيجة مباراة إنتر".
وأشار بوكيتينو إلى أن التأهل لدور 16 يعد "الإنجاز الأكبر" للنادي اللندني خلال الأربع سنوات ونصف الماضي له مع الفريق.
شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | بوكيتينو: تأهل توتنهام بدوري الأبطال إنجاز كبير على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .