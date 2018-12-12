رياضة | فحص طبي لـ"مؤمن زكريا" قبل تدريبات الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فحص طبي لـ"مؤمن زكريا" قبل تدريبات الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخضع مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق عصر اليوم الأربعاء لحسم مشاركته من عدمها في التدريبات الجماعية.

ويعاني اللاعب من الإجهاد في العضلة الخلفية حيث خاض أمس تدريبات تأهيلية في الجيم على هامش مران الفريق الصباحي.

ويستعد الأهلي لمواجهة جيما الاثيوبي المقرر لها السادسة مساء بعد غد الجمعة في إطار منافسات دور الـ32 بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.