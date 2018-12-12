رياضة | الأهلي: درسنا "جيما" الصعب ولا للأعذار في إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي: درسنا "جيما" الصعب ولا للأعذار في إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بصعوبة مواجهة جيما الإثيوبي المقرر لها بعد غد الجمعة على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال محمد يوسف: "نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب من أجل تسهيل مهمة الفريق في مباراة العودة".

وأضاف محمد يوسف: "المباراة 180 دقيقة مقسمة علي شوطين الأول في الإسكندرية والثاني في أثيوبيا نسعى خلالهما لتحقيق نتيجة إيجابية تقودنا إلي الدور التالي".

وأكد المدير الفنى المؤقت للأهلي أنه طالب اللاعبين بضرورة التركيز على المواجهة الإفريقية وعدم التفكير في أي أمور خاصة بالمنافسة المحلية لحين انتهاء مباراة الذهاب أمام بطل إثيوبيا بعد غد مبديًا ثقته الكاملة في لاعبي الأهلي لتحقيق نتيجة جيدة في لقاء الذهاب.

وأشار يوسف إلى أن الجهاز الفني يتعامل مع كل مباراة على حدة مؤكدًا أنه درس الفريق الأثيوبي بشكل جيد وشاهد عددا من مبارياته من أجل رصد نقاط القوة والضعف في صفوفه ووضع خطة مواجهته وتحفيظها للاعبين من أجل تحقيق نتيجة إيجابية جيدة في لقاء الذهاب.

فيما أشار سيد عبدالحفيظ، القائم بأعمال مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى أن ضربة البداية في دوري أبطال إفريقيا أمام جيما الاثيوبي في المباراة التي تقام يوم الجمعة المقبل في غاية الأهمية، خاصة أن الفريق يطمح الى تحقيق انطلاقة جديده في البطولة الإفريقية.

ويلتقي الأهلي مع جيما بطل اثيوبيا يوم الجمعة المقبل في ذهاب دور ال32 بدوري أبطال إفريقيا.

وأكد عبدالحفيط، أنه لن يبحث عن أعذار أو مبررات رغم الغيابات ولكن الفريق قادر على إسعاد الجماهير ومواصلة النتائج الجيدة التي حققها مؤخرا في بطولة الدوري العام، وذلك خلال مواجهة بطل أثيوبيا.

وجدد القائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي تأكيده على أن الأهلي أمامه 5 مباريات ضمن المرحلة الصعبة التي تحدث عنها والتي تحتاج إلى التركيز الشديد من الجميع.