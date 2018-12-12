رياضة | الأهلي يتدرب عصرا في التتش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يتدرب عصرا في التتش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأخير بالقاهرة على ملعب التتش بالجزيرة في الثالثة عصر اليوم الأربعاء وذلك قبل السفر إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق استعدادا للقاء جيما الأثيوبي المقرر له بعد غد الجمعة في إطار منافسات دور الـ32 بمسابقة دوري أبطال إفريقيا. ويعلن الجهاز الفني بقيادة محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق قائمة معسكر الإسكندرية عقب انتهاء مران الفريق. يذكر أن جيما الأثيوبي صعد لمواجهة الأهلي عقب تخطيه عقبة تليكوم الجيبوتي في الدور التمهيدي.

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