رياضة | منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية يواجه نيجيريا في نصف نهائي إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية يواجه نيجيريا في نصف نهائي إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية فى الثانية والنصف عصر اليوم الأربعاء، نظيره النيجيري في الدور نصف النهائي لبطولة الأمم الإفريقية للكرة الشاطئية، المقامة في مصر بمدينة شرم الشيخ.

ويلعب الفراعنة هذه المباراة بهدف الفوز للوصول إلى نهائي البطولة والتأهل رسميا لكأس العالم ٢٠١٩، الذي سيقام في باراجواي، حيث يتأهل البطل والوصيف لمونديال الكرة الشاطئية.

وكان المنتخب المصرى تأهل للدور نصف النهائى، بعدما حصد العلامة الكاملة بالفوز فى مواجهاته الثلاث بالمجموعة الاولى امام منتخبات المغرب 6/1 ومدغشقر 4/2 وكوت ديفوار 10/3 .

بينما تأهل المنتخب النيجيري إلى هذا الدور، بعدما حصد المركز الثاني في المجموعة الثانية بشكل رسمي برصيد 6 نقاط، عقب تحقيق منتخب السنغال الفوز على المنتخب الليبي، ليرفع الأول رصيده إلى 7 نقاط، ويتأهل كأول مجموعته، بينما حل المنتخب الليبي ثالثا، برصيد ثلاث نقاط.