رياضة | رئيس اللجان الاوليمبية العربية يشكر الشيخ خليفة بن زايد والشيخ محمد بن راشد لاستضافتهم بدبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس اللجان الاوليمبية العربية يشكر الشيخ خليفة بن زايد والشيخ محمد بن راشد لاستضافتهم بدبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفع مؤتمر رؤوساء وأمناء الاتحادات الرياضية العربية الذي نظمه اتحاد اللجان الأولمبية العربية الوطنية في مدينة دبي واستضاف اعماله الاتحاد العربي لكرة السله واستمر لمدة ثلاثة ايام برقية شكر وامتنان لصاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة - حفظه الله - على ما وجده المشاركون في المؤتمر من رعاية واهتمام وحسن استضافة في بلدهم دولة الإمارات متمنين لسموه الكريم ولدولة الإمارات وشعبها المضياف دوام التقدم والازدهار ، كما رفع المؤتمر برقية مماثلة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء ، وبرقية أخرى لصاحب السمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الاماراتيه على رعايته لهذا المؤتمر .

وكان مؤتمر رؤساء الاتحادات الرياضية العربية الذي ترأسه صاحب السمو الملكي الامير طلال بن بدر بن سعود رئيس المجلس الرياضي العربي رئيس اتحاد اللجان الأولمبية العربية الوطنية بحضور معالي حميد القطامي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الاماراتيه والشيخ سلطان بن مجرن والدكتور رجاء الله السلمي وكيل الهيئة العامة للرياضة ممثلا لمعالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية قد بدأ بكلمة للواء اسماعيل القرقاوي رئيس الاتحاد العربي لكرة السله رحب خلالها بالمشاركين فى بلدهم الثاني دولة الامارات العربية المتحدة وفى دار الحي مدينة دبي عاصمة الرياضة فى منطقة الشرق الأوسط بمناسبة انعقاد هذا المؤتمر الذي يتزامن مع عام زايد حكيم العرب ومؤسس هذه الدولة ، متطلعاً الى أن يحقق هذا التجمع الرياضي الكبير تطلعات الشباب العربي ويدعم المسيرة الرياضية فى وطننا الكبير من المحيط الى الخليج .مشيرا الى ان هذا المؤتمر للإتحادات الرياضية العربية يأتي ليكون منصة للإدارة المشتركة والفعالة في المجال الرياضي ودعامة اساسية من دعائم التنمية البشرية المستدامة وبناء القدرات العربية .

عقب ذلك ألقى مندوب الجامعة العربيه الاستاذ علي عمر كلمة الجامعة العربية نقل فيها تحيات معالي السيد/ أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وتمنياته لأعمال المؤتمر كل التوفيق والنجاح وتأكيده على دعمه الكامل لكافة الجهود المبذولة لتفعيل العمل العربي المشترك في مجال البرامج الشبابية والرياضية.

مؤكدا إن الجامعة العربية تولي عظيم اهتمامها بالأنشطة الشبابية والرياضية الموجهة لشبابنا العربي ولا تدخر جهداً في تقديم الدعم المادي والمعنوي لإقامة الأنشطة والفعاليات تكاتفاً مع اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية للنهوض والارتقاء بالرياضة العربية .

ثم ألقى رئيس المؤتمر صاحب السمو الملكي الامير طلال بن بدر بن سعود كلمة أعرب من خلالها عن شكره لصاحب السمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد آل مكتوم راعي المؤتمر ، مُثمناً سموه ونيابة عن كافة الاتحاد الرياضية العربية المشاركة في في المؤتمر الجهود التي قام بها الاتحاد العربي لكرة السله ممثلاً برئيسه اللواء اسماعيل القرقاوي وكافة زملائه في الاتحاد . واشاد سموه في كلمته بالدعم والاهتمام الكبير الذي يوليه معالي المستشار تركي ال الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية لاتحاد اللجان الأولمبية العربية الوطنية وللرياضة العربية بكافة أنواعها ومجالاتها مرحبا سموه بصاحب السمو الملكي الامير فيصل بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز الذي انضم للاسرة الرياضية العربية من خلال ترؤسه للاتحاد العربي للرياضات الالكترونية والذهنية متمنيا لسموه وللاتحاد التوفيق والنجاح.

عقب ذلك شاهد المشاركون في المؤتمر عدداً من العروض المرئية حيث قدمت الأساتذه ندى عبدالرزاق عسكر النقبي مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأه عرضاً عن دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات ثم قدم الاستاذ عبدالله الوهيبي عرضاً عن دورة الألعاب العالمية للاولمبياد الخاص ( ابوظبي ٢٠١٩) ثم تم توقيع اتفاقية تعاون بين اتحاد اللجان الأولمبية العربية الوطنية الذي مثله سمو الامير طلال بن بدر رئيس الاتحاد والاتحاد العربي لرياضة الفئات الخاصة الذي مثله الدكتور عسكر الحارثي نائب رئيس الاتحاد

تلى ذلك تلاوة ومناقشة التوصيات التي خرج بها المؤتمر والتي جاء من ابرزها

-شكر اتحاد اللجان على سعيه الدائم لرفع احتياجات الاتحادات الرياضية العربية إلى مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب والطلب من اتحاد اللجان متابعة هذه المواضيع مع إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية

-التأكيد على أن يكون أعضاء اللجنة التنفيذية مطابقاً لما ورد في الفقرة 16/15 من المادة السادسة عشر بالنظام الأساسي الموحد .

-التأكيد على أن يكون اسم الهيئة التنفيذية (اللجنة التنفيذية) ولا يتم تغيير اسمها إلا بنفس مسمى الهيئة التنفيذية للاتحاد الدولي. ويجب ارتباط الأمين العام بمقر الاتحاد .وتقدم الدولة المستضيفة للاتحاد العربي تعهداً بالالتزام بشروط واستضافة المقر .وتلتزم الاتحادات العربية بأن يكون تشكيل اللجنة التنفيذية من الأعضاء الأصيلين الذين لهم حق التصويت ويملكون العضوية الدولية والوطنية

-تلتزم الاتحادات العربية بتنفيذ قرار رفع الإيقاف المؤقت عن الرياضة الكويتية والسماح بالمشاركة الكاملة لدولة الكويت الشقيقة في الاجتماعات والمنافسات الرياضية العربية .

- شكر اتحاد اللجان واللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب العالمية للاولمبياد الخاص ( ابوظبي ٢٠١٩) على تعزيز قيم العمل الرياضي التطوعي وتشجيعه .وموافقة الاتحادات الرياضية العربية على توفير العدد المطلوب من الحكام المتطوعين للمشاركة في تحكيم ألعاب الدورة مع تمنيات الجميع بنجاح هذه الدورة وتحقيق أهدافها