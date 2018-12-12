رياضة | مقر جديد للاتحاد الإفريقي بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقر جديد للاتحاد الإفريقي بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خصص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قطعة أرض بمدينة شروق القاهرة، من أجل بناء مقر جديد للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بالفترة المقبلة. ويأتي تخصيص قطعة الأرض من أجل إنشاء مقر جديد للكاف بمواصفات عالمية، كخطوة لتفادي نقل مقر الاتحاد الإفريقي خارج القاهرة إلى أي دولة أخرى. وكان مسؤولو الكاف اشتكوا اكثر من مرة بسبب وجود المقر بمدينة 6 أكتوبر، وهو ما يعتبر بعيد عن المطار وتعرضهم للمضايقات في الطرق ومواجهة الزحام.

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