رياضة | لماذا لا يحتفل محمد صلاح بالأهداف؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لماذا لا يحتفل محمد صلاح بالأهداف؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

آثار الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي جدلاً كبيراً، بعد رفضه الاحتفال يوم أمس بهدفه في شباك نابولي الإيطالي بالجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ونجح صلاح في قيادة ليفربول للفوز على نابولي بهدف نظيف وضمان التأهل لدور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا رفقة باريس سان جيرمان الفرنسي.

وفسرت بعض الصحف الإنجليزية والعالمية سر عدم احتفال محمد صلاح بتسجيل الأهداف في الفترة الأخيرة بسبب الانتقادات التي تلقها، وتعرضه للهجوم خلال الفترة الماضية من الصحف الإنجليزية وبعض الجماهير.

وتلقي محمد صلاح هجوم وانتقادات من بعض الجماهير في بداية الموسم بسبب ابتعاده عن التهديف وتراجع مستواه وهو ما آثار غضب اللاعب الذي انتقض بعد ذلك ليعود من جديد للتسجيل والتألق مع الريدز.

وبسؤال حمدي نوح مكتشف محمد صلاح عن سر عدم احتفاله بالأهداف قال: صلاح لا يحتفل لأن تسجيل الأهداف أصبح أمراً طبيعياً بالنسبة له"، وأضاف: "قد يكون متأثراً بالهجوم عليه من الصحف الإنجليزية ووصفه بلاعب الموسم الواحد، لكن الفكرة الأساسية هي أن التسجيل أصبح أمراً معتاداً بالنسبة له، وهو الآن يتحدى نفسه للحصول على جائزة أفضل لاعب في العالم عام 2019.

أما لويس جارسيا لاعب فريق ليفربول السابق قال: لازلنا نجهل سبب عدم احتفاله بعد تسجيل الأهداف، لكن اعتقد أن شعوره اختلف عن الموسم الماضي، والذي كان فيه كل شئ سهل، أما هذا الموسم فهو يصارع في عددٍ من المباريات، وتتاح له الفرص كثيراً لكنه يفشل في استغلالها.

وأضاف: ربما يحاول إثبات نفسه من جديد، وإذا كان هذا الشئ المقصود، فقد فعله بشكلٍ جيد أمام نابولي.