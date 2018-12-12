رياضة | يلا شوت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو | يلا كورة | ماتش Real| دوري أبطال أوروبا| real madrid vs cska moscow

أعلن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم عن حكم مباراة ريال مدريد ضد سسكا موسكو الروسى فى الجولة الأخيرة لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا على ملعب "سانتياجو برنابيو" بالعاصمة الإسبانية "مدريد"، اليوم الأربعاء.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام سيسكا

حراسة المرمى: نافاس

خط الدفاع: مارسيلو - خافي سانشيز - فاران - أودريوزولا

خط الوسط: إيسكو - يورنتي - فالفيردي

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – كريم بنزيما – ماركو أسينسيو

التشكيل المتوقع لسيسكا موسكو في مباراة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

أكنيفيف، ناباكين، بيتشاو، مانوسون، فرنانديز، بيستروفيتش، اولياكوف، شينيكوف، سيجردسون، شالوف، فالسيتش.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وسسكا موسكو في دوري أبطال أوروبا

اختارت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط، شاشة قناة "Bein Sports HD1" لتبث عليها مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو.

معلق مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو في دوري أبطال أوروبا

أسندت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية تعليق المباراة بين ريال مدريد وسسكا موسكو للمعلق المصري علي محمد علي.