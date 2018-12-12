رياضة | يلا شوت الاقوي مباشر HD يلا كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة الريال وسسكا موسكو مباشر (modric) عبر بي ان سبورت 1

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يستضيف فريق ريال مدريد الإسباني في الساعة الثامنة إلا 5 دقائق مساء اليوم نظيره سيسكا موسكو الروسي على سانتياجو بيرنابيو في ختام منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أوروبا.
وتأهل ريال مدريد إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا قبل مباراة سيسكا موسكو الروسي اليوم في ختام المجموعات.
ويعتلي ريال مدريد صدارة المجموعة السابعة برصيد 12 نقطة عقب الفوز الذى حققه على روما الإيطالي بهدفين نظيفين فى الجولة الماضية ويخطط لتأمين الصدارة والابتعاد بها بعد ضمان التأهل.
ويطمح سانتياجو سولاري المدير الفني لفريق ريال مدريد لاستمرار سلسلة الانتصارات ضد سيسكا موسكو بعد الفوز على فالنسيا وهويسكا في والصعود إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 26 نقطة.
تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام سيسكا
حراسة المرمى: نافاس
خط الدفاع: مارسيلو - خافي سانشيز - فاران - أودريوزولا
خط الوسط: إيسكو - يورنتي - فالفيردي
خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – كريم بنزيما – ماركو أسينسيو
التشكيل المتوقع لسيسكا موسكو في مباراة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا
أكنيفيف، ناباكين، بيتشاو، مانوسون، فرنانديز، بيستروفيتش، اولياكوف، شينيكوف، سيجردسون، شالوف، فالسيتش.
القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وسسكا موسكو في دوري أبطال أوروبا
اختارت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط، شاشة قناة "Bein Sports HD1" لتبث عليها مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو.
معلق مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو في دوري أبطال أوروبا
أسندت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية تعليق المباراة بين ريال مدريد وسسكا موسكو للمعلق المصري علي محمد علي.
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