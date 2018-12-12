رياضة | مشاهدة مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو بث مباشر 12-12-2018 دوري أبطال أوروبا

مشاهدة مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو بث مباشر 12-12-2018 دوري أبطال أوروبا

يخوض نادي ريال مدريد اليوم مباراة تحصيل حاصل بالنسبة له أمام سسكا موسكو في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا على ملعبه سانتياجو برنابيو.

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موعد مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو اليوم

البطولة : دوري أبطال أوروبا

القنوات : بي ان سبورت 1

المعلق : علي محمد علي

الساعة : 7:55 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 8:55 مساء بتوقيت السعودية