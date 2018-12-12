رياضة | عاجل.. الأهلي يفاجئ هيثم عرابي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يفاجئ هيثم عرابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي، على رفض تعيين هيثم عرابي بإدارة التعاقدات في ظل عملية الإحلال والتجديد داخل القلعة الحمراء لإعادة الفريق للمسار الصحيح.

وأكد مصدر بإدارة الأهلي، أن هناك نية للتراجع عن تعيين هيثم عرابي بإدارة التعاقدات، لكن لم يتم الوصول لصيغة الإعلان حتي لا يتم وضع المجلس في موقف حرج أمام الجماهير.

واشار المصدر، إلى أنه لا يزال هناك انقسام داخل مجلس الأهلي حول تحديد مصير الثنائي محمد فضل وحسام غالي، لكن قد يتم الاستقرار على تواجدهم بعد نجاحهم في حسم صفقات الثنائي محمد محمود لاعب وادى دجلة ومحمود وحيد لاعب مصر المقاصة.

ونشبت أزمة سابقة حول تعيين هيثم عرابي للعمل في لجنة التعاقدات، بسبب اعتراض محمد فضل وحسام غالي منسق قطاع الكرة على العمل مع عرابي، وشهد النادي الأهلي، ، سلسلة من الاجتماعات عقدها الخطيب مع حسام غالي في البداية، ثم تبعها جلسة مع محمد فضل بعدما تقدم الثنائي الأخير باستقالتهما للخطيب اعتراضًا على عودة عرابي من ناحية، ولرفضهما عودة سيد عبد الحفيظ للعمل في النادي، ورحيل عبدالعزيز عبدالشافي الذي كان يشغل منصب المدير الرياضي للنادي الأهلي.

وقدم غالي وفضل ما يثبت للخطيب عن طريق مستندات وتسجيلات وتسريبات صوتية لـ"هيثم عرابي"، ما يفيد أن الأخير قام ببعض التجاوزات أثناء عمله في النادي خلال المرة الأولى، وهو ما أكده فضل وغالي للمقربين منهما، الأمر الذي وضع رئيس الأهلي في موقف حرج، ووجد نفسه بين فكي الرحا، هل يرفض ضغوط غالي وفضل بعدما قدما له ما يدين عرابي، أم يوافق على استقالتهما وينتظر رد فعلهما الغاضب خاصة أنهما لن يسكتا وقتها على رحيلهما بهذه الطريقة عن النادي الأهلي.

وبعد سلسلة من المداولات في اجتماع مجلس الإدارة، استقر الخطيب على تعيين سيد عبد الحفيظ بصفته مكلفا بمتابعة قطاع كرة القدم بالنادي، على أن يقوم الأخير برفع تقرير خلال أسبوع بتصوراته عن هيكلة قطاع الكرة بالنادي.

وشهدت الجلسة استئذان الخطيب في إنهاء الاجتماع بسبب شعوره بالآلام ليتم تأجيل ملف التغييرات برمته انتظارا لما سيسفر عنه تقرير سيد عبد الحفيظ، واستقر المجلس على تجميد قرار عودة هيثم عرابي وعدم البت في استقالات الثنائي محمد فضل وحسام غالي.

الغريب أن الخطيب لم يستجب للتحذيرات التي أطلقها خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة في اجتماع المجلس ، الذي أكد أن هيثم عرابي يعمل في مجال سمسرة اللاعبين، ما يتعارض مع عمله في لجنة التعاقدات، بينما اعترض العامري فاروق نائب رئيس النادي على دعم لجنة التعاقدات بعضو جديد، خاصة أن فضل لم يمر على تعيينه رئيسًا للجنة فترة طويلة.

ويهدف الخطيب من تعيين عبد الحفيظ في هذا المنصب توفير شخص قادر على تسيير قطاع الكرة لحين انتهاء رحلته العلاجية، خاصة أن العامرى فاروق نائب رئيس النادي هو الذي سيتولى إدارة النادي نيابة عن الخطيب، باستثناء قطاع الكرة الذي تولى متابعته عبد الحفيظ.

يذكر أن رئيس الأهلي وعد بعد خسارة الفريق بطولة دوري رابطة الأبطال بعمل تغييرات في قطاع الكرة وإعادة هيكلته، أملًا في تصحيح مسار الفريق الأول، بالإضافة إلى دعم الفريق بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكان النادي الأهلي قد أعلن في الوقت السابق، قرارات مجلس الإدارة في إطار تصحيح المسار لإعادة فريق كرة القدم من جديد لمكانته بعد الخسارة الثانية على التوالي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتستمر جلسات الأهلي لوضع خارطة طريق الفريق في الموسم المحلي الحالي والموسم الإفريقي.

وجاءت أبرز القرارات بتوجيه الشكر للثنائي علاء عبد الصادق وعبد العزيز عبد الشافي وإلغاء لجنة الكرة، مع تعيين هيثم عرابي في لجنة التعاقدات، وتفويض محمود الخطيب بالإشراف على الكرة.