الان تتابع مشاهدة مباراة إياكس وبايرن ميونيخ بث مباشر اليوم 12-12-2018 دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

يستضيف فريق أياكس أمستردام الهولندي، فريق بايرن ميونيخ الألماني، اليوم، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

مشاهدة مباراة إياكس وبايرن ميونيخ بث مباشر اليوم 12-12-2018 دوري أبطال أوروبا

ويتفوق بايرن ميونخ بفارق نقطتين أمام أياكس، ويحتاج إلى التعادل فقط للفوز بصدارة المجموعة ليتفادى بذلك مواجهة محتملة مع ريال مدريد حامل اللقب أو برشلونة، في دور الستة عشر.

مشاهدة مباراة إياكس وبايرن ميونيخ بث مباشر اليوم 12-12-2018 دوري أبطال أوروبا

في حين يغيب عن البافاري، بشكل أكيد، للاعب الهولندي آريين روبن، صاحب الـ34 عاما، بسبب الإصابة في عضلة الفخذ، كما يغيب عن اللقاء المهاجم الكندي ألفونسو ديفيز، الذي قرر المدير الفني للفريق الألماني، نيكو كوفاتش، اصطحابه إلى هولندا كمشجع.

موعد مباراة إياكس وبايرن ميونيخ بث مباشر اليوم 12-12-2018 دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

ويلتقي الفريقان في تمام الساعة 11:00 بتوقيت مكة المكرمة، على ستاد يوهان كرويف، معقل فريق أياكس أمستردام الهولندي، وتنقل المباراة قناة Biensports 3HD.