شكرا لقرائتكم خبر عن صحف فرنسا تحتفل بفوز باريس سان جيرمان على ريد ستار الصربي في بلجراد بدوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

احتفلت الصحف الفرنسية الصادرة اليوم الأربعاء، بإنجاز باريس سان جيرمان بالتأهل لدور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا بعد تصدر المجموعة الثالثة، بفوز عريض في معقل الفريق الصربي ريد ستار بلجراد بنتيجة 4-1.

عنونت صحيفة (ليكيب) غلافها بعبارة: «MCN يغزو ماراكانا»، في إشارة لتألق الثلاثي كيليان مبابي ونيمار جونيور وإدينسون كافاني في هز شباك الفريق الصربي بمعقله.

وفي الأعلى أضافت: «المهمة صفر»، في إشارة إلى أن التعادل السلبي أو أي فوز بشباك نظيفة يكفي أولمبيك ليون في مباراته أمام شاختار دونتسيك من أجل التأهل للدور الثاني بدوري الأبطال.

وعلقت صحيفة (لو باريزيان) على رباعية بي إس جي بعبارة: «باريس في الموعد».

ووصفت صحيفة (لو فيجارو)، إنجاز العملاق الباريسي بأنه أصاب بلجراد بالسكتة الدماغية..وكتبت مجلة (فرانس فوتبول) عبر موقعها الإلكتروني: «بي إس جي يتأهل للدور الثاني في الصدارة.. وموناكو ينهي مشواره بخسارة جديدة».

في سياق آخر، أبرزت صحيفة (بروفانس)، حوارها مع فالير جيرمان، مهاجم أولمبيك مارسيليا، قائلا: «لا أعرف الاستسلام».

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