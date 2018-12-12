شكرا لقرائتكم خبر عن «فقد خفة دمه».. تيري هنري يحرج حارس موناكو على الهواء (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

في واقعة غريبة من نوعها، اعتبر محللون كثيرون أن مدرب موناكو، تييري هنري، قد بدأ يفقد خفة دمه، التي كان يتمتع بها حين كان محللا رياضيا في قناة «سكاي سبورتس»، ربما بضغوط المهنة الجديدة التي بات يتقلدها، حسب موقع «سكاي نيوز عربية».

وأظهر مقطع فيديو، من المؤتمر الصحفي للفريق الفرنسي قبل مباراته في دوري أبطال أوروبا، المدرب هنري مع الحارس الشاب لويك بادياشيل.

وبعد نهاية الندوة الصحفية، وقف الرجلان لمغادرة القاعة، إلا أن بادياشيل نسي أن يرجع كرسيه إلى وضعه الطبيعي قبل الخروج، وهو ما أثار حفيظة هنري.

وبدا اللاعب السابق لفريق برشلونة الإسباني غاضبا من الفرنسي بادياشيل، حيث ناداه مطالبا إياه بالعودة لتصحيح خطئه.

وخوفا من أي عقاب، عاد الحارس إلى القاعة وأرجع كرسيه إلى مكانه، ثم غادر من جديد.

وسخر العديد من مشاهدي الفيديو من ردة فعل هنري، حيث قالوا إن المدرب أحرج حارسه الشاب أمام وسائل الإعلام، مشيرين إلى أنه كان بإمكانه القيام بالأمر بنفسه.