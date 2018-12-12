شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يقبل استقالة يوسف فييرا رسميًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وافق مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان بصفة رسمية على قبول الاستقالة التي تقدم بها البرازيلي يوسف فييرا من تدريب الفريق الأول.

كان المدرب البرازيلى طالب بالرحيل عن تدريب الفريق منذ فترة، ليقوم المجلس بالبحث عن مدرب أجنبي جديد يحمل سيرة ذاتية مميزة ويكون قادرا على إحداث نقلة بنتائج الفريق، حسب الموقع الرسمي للنادي.

وأضاف الموقع في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، أنه بعد دراسة العديد من السير الذاتية لعددا من المدربين استقر مجلس الادارة ولجنة الكرة على مدير فنى أجنبى صاحب سيرة ذاتيه مميزة لقيادة الفريق في المرحلة القادمة.

ومن المقرر وصول المدرب الجديد إلى مصر خلال الأيام القليلة المقبلة لحضور ومتابعة مباراة الفريق أمام منافسه القطن الكاميروني، ضمن منافسات جولة الذهاب بدور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا.