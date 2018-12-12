شكرا لقرائتكم خبر عن نقل مباراة الزمالك والقطن التشادي في الكونفدرالية إلى برج العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى نادي الزمالك إخطارا رسميا بنقل مباراة الفريق الأول أمام القطن التشادي ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية المقررة السبت إلى ملعب برج العرب بدلا من بتروسبورت. وقرر مسئولو الزمالك تأجيل طرح تذاكر المباراة من الأربعاء إلى الخميس لطباعة تذاكر جديدة تتضمن إقامة اللقاء على ملعب برج العرب.

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