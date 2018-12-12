شكرا لقرائتكم خبر عن جيمس ميلنر: محمد صلاح أنقذنا مجددًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد جيمس ميلنر، لاعب ليفربول الإنجليزي، بأداء النجم المصري محمد صلاح في مباراة نابولي الإيطالي، وقال: «هدف صلاح أنقذنا، هو لاعب من الطراز العالمي، وهو ساعدنا، وفعل ذلك لنا مجددا».

وأكد ميلنر في تصريحات عقب اللقاء أن فريقه استحق الفوز على ضيفه نابولي في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، على ملعب آنفيلد في الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وأضاف: «كانت مباراة صعبة علينا، لأنهم فريق قوي، لكن نحن قدمنا أداءً مميزا، كنا نعرف أن طريقنا للفوز كان بالدفاع بطريقة جيدة، وهو ما حدث بتقديمنا أداء دفاعيا رائعا».

وحمل هدف المباراة الوحيد توقيع محمد صلاح في الدقيقة 34 من مجهود فردي رائع ليهدي ليفربول بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من المسابقة.