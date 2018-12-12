شكرا لقرائتكم خبر عن لفتة إنسانية من محمد صلاح بعد مباراة نابولي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أهدى النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، قميصه إلى أحد الأطفال في مدرجات ملعب آنفيلد بعد صعود الريدز إلى دور الـ16 من بطولة دورى أبطال أوروبا.

سجل «مو» هدف الفوز لصالح ليفربول أمام نابولي الإيطالي في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، بعدما راوغ المدافع كوليبالي، وخدع حارس المرمى وبدل من تمرير الكرة بالعرض سدد بيمناه داخل المرمى.