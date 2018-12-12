شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ميلان يودع دوري الأبطال بالتعادل مع آيندهوفن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل فريق إنتر ميلان مع ضيفه بي إس في اَيندهوفن الهولندي، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، ضمن لقاءات المجموعة السادسة من الجولة الثانية بدوري أبطال أوروبا، ليودع النيراتزوري البطولة.

سجل هيرفينج لوزانو هدف اَيندهوفن في الدقيقة 13، بينما سجل ماورو إيكاردي هدف إنتر ميلان بالدقيقة 73.

وارتفع رصيد إنتر ميلان إلى 8 نقاط بالمركز الثالث بالمجموعة الثانية بالتساوي مع توتنهام، الذي تأهل للدور المقبل بفارق الأهداف، وارتفع رصيد اَيندهوفن إلى نقطتين بالمركز الرابع.