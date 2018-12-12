شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ لاعب الأهلي لـ«المصري اليوم»: تصدّر الزمالك لا يشغلنا (حوار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد الشيخ، لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، أن تصدُّر الزمالك بطولة الدورى الممتاز لا يشغل اللاعبين ولا الجهاز الفنى، لافتاً إلى أن الفريق لا يفكر سوى فى الفوز فى جميع المؤجلات حتى تتسنى له المنافسة على البطولة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح «الشيخ»، خلال حواره مع «المصرى اليوم»، أن «كارتيرون» مدرب متميز لكن النتائج وقفت حائلاً أمام استمراره مع الفريق، مؤكداً أن اللاعبين يتحملون مسؤولية خسارة اللقب الأفريقى أمام الترجى التونسى.

ولفت إلى أن المدرب الأجنبى أفضل لـ«الأحمر» فى هذه المرحلة، لكنه فى الوقت نفسه شدد على أن محمد يوسف، المدير الفنى المؤقت، يمتلك مقومات تدريبية تدفعه لقيادة أى فريق. وأوضح «الشيخ» أن المنتخب الوطنى يمتلك جهازاً فنياً يتسم بقوة الشخصية ويرغب فى تقديم كرة ممتعة، لافتاً إلى أن الطريقة الدفاعية ظلمت «كوبر»، المدير الفنى السابق للمنتخب، رغم نجاحه فى التأهل لمونديال 2018.

وتحدث «الشيخ» عن الضغوط التى تعرض لها وعودته مرة أخرى إلى التألق فى الدورى وأشياء أخرى، فإلى الحوار:

■ هل فوز الأهلى فى ثلاث مباريات متتالية يعطى الفريق دفعة فى الدورى؟

- لا شك أن الفوز فى ثلاث مباريات منحنا دفعة معنوية كبيرة فى الفترة المقبلة، بعد خسارة بطولة دورى أبطال أفريقيا فى النهائى أمام الترجى، إلى جانب الخروج من البطولة العربية.. كل ذلك أثر علينا نفسياً، وكنا مقصرين فى الفترة الماضية، شعرنا بالإحباط بسبب الوصول إلى النهائى الأفريقى، لثانى مرة على التوالى، ولكن خسرنا اللقب، وشعرنا بالتقصير فى حق النادى والجماهير، ولكن لاعب النادى الأهلى يستطيع العودة سريعاً وينسى الماضى ويفكر فيما هو قادم، فنجحنا فى العودة سريعاً، ونركز فى المباريات المقبلة بالدورى وبطولة دورى أبطال أفريقيا، وهناك ضغط كبير علينا بسبب جدول الدورى الممتاز، ولا توجد فرصة للنظر إلى الخلف، ولكن ننظر أمامنا، والحمد لله ربنا وفقنا فى آخر ثلاث مباريات.

■ كيف نجحتَ فى استعادة مستواك سريعاً، رغم غيابك عن المشاركة مع «كارتيرون»؟

- أبذل قصارى جهدى فى التدريبات، وكنت خلال الفترة الماضية أخوض فترتى تدريب فى اليوم، إلى جانب برنامج خاص، لكى أستعيد مستواى سريعاً حينما أعود للمشاركة، ومن وجهة نظرى فإن أى لاعب حتى لو كان بعيداً عن المشاركة يخوض التدريبات بجدية لأنه فى أى وقت سيشارك، ويجب أن يكون جاهزاً.

■ ما أسباب التألق مع الأهلى فى الفترة الأخيرة؟

- وجودى فى الأهلى حافز فى حد ذاته، إلى جانب الطموحات، لأنى ألعب فى القلعة الحمراء، أكبر نادٍ فى أفريقيا، وأى لاعب يرتدى قميص الأهلى ينظر فقط إلى البطولات وليس غير ذلك، وعلى المستوى الشخصى أركز فقط من أجل التألق مع الفريق واقتناص البطولات.

■ تمتلك إمكانيات متميزة، ولكنها لم تظهر بأكملها مع الفريق حتى الآن..

- إمكانياتى لن تظهر من قلة المشاركة.. ولن تظهر وأنا فى البيت.. المشاركة فى المباريات هى التى تقوم بإظهار الإمكانيات والتألق، إلى جانب الثقة فى النفس، واستمرار المشاركة أهم شىء، وذلك كنت أجده عندما كنت فى نادى مصر المقاصة لأننى كنت أشارك بصفة أساسية، ونفسياً كنت أتعامل بشكل جيد للغاية، لكن الوضع فى النادى الأهلى يختلف بشكل كبير عن أى نادٍ بسبب وجود «تخمة» من اللاعبين الكبار والمنافسة بين اللاعبين فى المركز نفسه، والمدير الفنى له وجهة نظر مختلفة، فهو الذى يقرر التوقيت المناسب لمشاركة أى لاعب.

■ لماذا فقد الفريق بطولتى أفريقيا وكأس زايد؟

- نعترف بأننا كنا مقصرين.. ونعلم أن الجماهير لا ترضى سوى بالبطولات، لكن الأمور تتحسن نسبياً خلال الفترة الأخيرة، وسنعود لمنصات التتويج.

■ ترددت أقاويل عن فكرة رحيلك عن الفريق مرة أخرى على سبيل الإعارة..

- لم يفاتحنى أحد حول فكرة الرحيل فى الفترة الماضية، ولو كان أحد من مسؤولى الأهلى قد تحدث معى حول الخروج على سبيل الإعارة.. كنت سأرفض ذلك وأطلب الرحيل بصفة نهائية.. عقدى مع الأهلى 5 سنوات، خرجت إعارة 3 مواسم، ولم أُبْدِ امتعاضى على الإطلاق، وكنت أقول: «حاضر ونعم»، وربنا بيكرمنى، وأقدم مستوى جيداً، وأعود مرة أخرى إلى الأهلى بسبب تألقى، ولكن لا أشارك وأرحل مرة أخرى إعارة، فهذه المرة كنت سأرفض بكل تأكيد.

■ لماذا لا تفكر فى تجربة الاحتراف الأوروبى؟

- أى لاعب يحلم بذلك، ولكنى فى النهاية لاعب محترف فى نادٍ كبير سعيت للانضمام إليه منذ فترة طويلة، وبالتأكيد مشاركتى معه هذا الموسم أساسياً، وأتمنى تحقيق جميع البطولات معه هذا الموسم، وحينها سوف تُفتح لى أبواب الاحتراف، ولكن بشكل عام، أنا سعيد بالانتماء للقلعة الحمراء، والفوز معها بالبطولات أمر يسعدنى للغاية.

■ كيف ترى فترة «كارتيرون» الماضية؟

- مدير فنى جيد للغاية، وعلى المستوى الشخصى أحترمه جداً، ولكن هذه المهنة يجب أن يكون فيها توفيق كبير، وهذا ما غاب عنه فى الفترة الأخيرة، ومنذ تعيينه فى الأهلى كانت النتائج جيدة، خاصة أن المارد الأحمر كان يتذيل جدول ترتيب المجموعة فى بطولة دورى أبطال أفريقيا بدور المجموعات، ولكن نجح فى التأهل إلى النهائى، وذلك هو الطبيعى للنادى الأهلى، وآخر أسبوع لم يكن موفقاً، ولاسيَّما بعد خسارة اللقب الأفريقى والخروج من البطولة العربية.

■ أيهما أفضل: «كارتيرون» أم مارتن يول أم حسام البدرى؟

- الثلاثة مدربون جيدون للغاية وعلى أعلى مستوى، ولكن كل واحد له شخصيته وطريقته وأسلوبه وأُكِنّ لهم كل تقدير واحترام على المستوى الشخصى، و«كارتيرون» أفضلهم لأنه مدرب متميز وأسلوبه جيد مع اللاعبين، حتى بعد رحيله مازال يتواصل معنا.

■ كيف ترى المنافسة على لقب الدورى هذا الموسم؟

- أكيد المنافسة صعبة، خصوصاً أن هناك أكثر من فريق ينافس على الدورى هذا الموسم، وهذه الفرق تقدم مستوى مميزاً.. والمؤجلات سوف تمنحنا دفعة قوية للمنافسة على درع الدورى.. والأمر بسيط عكس ما يتحدث عنه الإعلام حول ابتعاد الأهلى عن المنافسة هذا الموسم، فإذا فزنا بجميع المؤجلات فسوف يكون فرق النقاط بيننا وبين المتصدر ثلاث نقاط فقط.

■ هل تصدُّر الزمالك الدورى يمثل ضغطاً على الأهلى؟

- تصدُّر الزمالك لا يشغلنا على الإطلاق.. الأهلى نادٍ كبير، ويعرف طريق البطولة جيداً، لأن ذلك من شيم الكبار التى تعودت عليها منذ دخولى من بوابة النادى فى أول يوم، ونستطيع العودة سريعاً، والأيام ستثبت ذلك.

■ ما المراكز التى يحتاجها الأهلى فى الفترة المقبلة؟

- مجلس الإدارة المسؤول الأول والأخير عن الصفقات، وهو يعلم جيداً احتياجات الفريق فى فترة الانتقالات الشتوية.

■ هل تأثر اللاعبون نفسياً بفقدان بطولة أفريقيا فى النهائى مرتين متتاليتين؟

- اللاعبون معذورون، والنفسية تأثرت بشكل كبير بعد خسارة اللقب الأفريقى مرتين متتاليتين، ولكن قدَر لاعب النادى الأهلى هو اللعب على البطولة فقط والحصول عليها أيضاً، ولكن فى الفترة الحالية نجحنا فى العودة إلى المستوى المطلوب.

■ ما طموحاتك مع النادى الأهلى؟

- طموحاتى كبيرة، وأتمنى من الله التوفيق وأن أكون عند حسن ظن الناس وأحقق المطلوب مع اللاعبين لإسعاد الجماهير الحمراء فى أقرب بطولة.

■ كيف تُقيِّم تجربتك فى الدورى السعودى؟

- تجربة ناجحة جداً، انضممت إلى الاتفاق، وكانوا فى المركز قبل الأخير، ولعبت 10 مباريات، فزت فى 7 لقاءات، وخلصنا بطولة الدورى فى المركز الرابع، وفزت على أكبر الأندية السعودية، وهو نادى الهلال، وكانوا يريدون وجودى لموسم آخر مع الفريق.

■ كيف ترى مواجهة الأهلى فى دورى الأبطال خلال النسخة الجديدة؟

- حافز جديد وطموحات جديدة، ويجب علينا أن نستوعب الدرس بشكل جيد، ولن يكون هناك تقصير وجميع اللاعبين سيكونون على قلب رجل وهدف واحد، ونريد إسعاد الجماهير الحمراء بالفوز بلقب بطولة دورى أبطال أفريقيا هذا الموسم.

■ بعد تألقك فى الفترة الماضية.. هل تحدث أحد معك حول انضمامك إلى المنتخب؟

- لم يفاتحنى أحد فى المنتخب على الإطلاق، ولكن بكل تأكيد أتمنى الانضمام إلى الفراعنة، وهذا حلم بالنسبة لأى لاعب، ووجودى فى المنتخب شىء يشرفنى، وأى لاعب فى مصر يسعى لكى يقدم صورة طيبة ويكون متواجداً فى المنتخب الوطنى.

■ ما رأيك فى «أجيرى» مع المنتخب؟

- مدرب جيد ويسير بخطى ثابتة مع المنتخب الوطنى حتى الآن، ومستوى الأداء ارتفع تماماً، وشكل المنتخب تغير، وأصبحت هناك طريقة لعب ممتعة وهجومية، ومبسوط من أداء الفراعنة فى المباريات الماضية.

■ هل كنتَ تؤيد طريقة «كوبر» الدفاعية مع المنتخب؟

- بكل تأكيد كنت أرفضها، وأى لاعب يريد أن يلعب بخطة هجومية، ولكن «كوبر» كان ناجحاً جداً مع المنتخب، وتأهل لنهائى أمم أفريقيا، ووصلنا كأس العالم بعد غياب دام طويلاً.

■ هل الأمور اختلفت بعد تعيين سيد عبدالحفيظ مديراً للكرة؟

- «عبدالحفيظ» من أنجح الشخصيات التى تولت هذا المنصب، يقوم بدعم اللاعبين بشكل جيد، ولا يبخل على النادى الأهلى بأى مجهود وهوبمثابة كلمة السر.

■ من وجهة نظرك كلاعب فى الفريق، هل تفضل المدرب الأجنبى أم المحلى؟

- أهم حاجة بالنسبة لى أن يسير الفريق بشكل جيد ويحقق نتائج مميزة، والمدربون المحليون على أعلى مستوى، ومحمد يوسف قيمة كبيرة ومدرب متميز، ولكن مجلس الإدارة يفكر فى الأجنبى، وهو الوحيد الذى يعرف مصلحة النادى.