شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفاوض «جلال» و«يوسف» لخلافة فييرا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل مجلس إدارة النادى الإسماعيلى فى مفاوضات جادة مع إيهاب جلال، المدير الفنى لأهلى طرابلس الليبى الحالى، من أجل تولى مهمة القيادة الفنية خلفا للبرازيلى جورفان فييرا، الذى أعلن رحيله عن الإسماعيلى بشكل نهائى عقب مواجهة الفريق العربية أمام الرجاء المغربى، ويسعى مسؤولو قلعة الدراويش فى إقناع جلال بتولى المهمة الفنية فى ظل المفاوضات التى دخل فيها أيضا مع المصرى البورسعيدى، كما دخل فى الصورة أيضا طلعت يوسف، المدير الفنى الحالى لمصر المقاصة، الذى أعلن رغبته فى الرحيل عن الفريق الفيومى بسبب رحيل عدد من اللاعبين المتميزين عن الفريق، ومن المنتظر أن يعلن مجلس إدارة النادى عن المدير الفنى الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة.

من جهة أخرى، دخل مسؤولو النادى فى مفاوضات جادة مع أحمد ياسر، مهاجم المصرى البورسعيدى، من أجل ضمه على سبيل الإعارة لمدة عام خلال فترة الانتقالات الشتوية، من أجل تدعيم هجوم الفريق فى ظل تراجع مستوى المهاجم الأفريقى.

وكان مجلس إدارة النادى أعلن، فى وقت سابق، إبرام عدد من الصفقات القوية فى فترة الانتقالات الشتوية من أجل إنقاذ الفريق بعد سلسلة من النتائج المتراجعة، يذكر أن أحمد ياسر، مهاجم المصرى البورسعيدى، خاض تجربة احتراف فى الموسم الماضى بالدورى العمانى، وعلمت «المصرى اليوم» أن اللاعب وقع على عقود الانضمام.

فيما تم التراجع عن المفاوضات مع الليبى مؤيد اللافى، لاعب أهلى طرابلس الليبى، والشباب السعودى السابق، لأسباب فنية بناء على قرار اللجنة الفنية التى رجحت كفة لاعب أفريقى آخر يلعب فى نفس مركزه كانت تتم المفاضلة بينه وبين اللافى.

وعلى صعيد آخر، أجرى طارق أبو الليل، المدير الإدارى، اتصالات مع سفير مصر بالكاميرون، مدحت المليجى، لاتفاق على كل ترتيبات مباراة العودة أمام القطن الكاميرونى، فى إياب دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا.

من جانبه أكد أبو الليل أن السفير المصرى بالكاميرون أكد أنه سيسعى لتذليل كل العقبات أمام الإسماعيلى وبذل قصارى جهده من أجل توفير كل مطالب الفريق والجهاز الفنى من أجل تحقيق الفوز على القطن.

وحدد الجهاز الفنى للإسماعيلى، بقيادة البرازيلى يوسف فييرا، موعد مباراته أمام القطن الكاميرونى فى ذهاب دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا، حيث سيقام اللقاء يوم 16 ديسمبر الحالى فى تمام الساعة الخامسة مساء على ملعب الإسماعيلية.