شكرا لقرائتكم خبر عن مليون دولار تنهى أزمة الزمالك مع «فيفا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى مجلس إدارة نادى الزمالك أزمة الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» وتهديده بخصم نقاط من رصيد الفريق الكروى الأول هذا الموسم، بعدما قام بتحويل مبلغ مليون و100 ألف دولار، أمس الثلاثاء، للاعبين المستحقين بواقع 300 ألف دولار لنادى مارتيمو البرتغالى، و300 ألف دولار لأجوجو، ونصف مليون دولار لكريم الحسن، على أن يتبقى للأخير قسط واحد بقيمة 250 ألف دولار وتنتهى أزمته نهائيا وفقا للجدولة التى أبرمها وفد النادى لدى فيفا برئاسة أحمد جلال، نائب رئيس النادى، وإسماعيل يوسف، عضو المجلس، وأمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة.

يأتى هذا فيما كشف رئيس النادى عن وجود مخطط من مسؤولى الأهلى ومديرهم الرياضى سيد عبدالحفيظ لاستدراج الزمالك لأزمة وحرب تصريحات واستفزازه من خلال ضغطهم على الحكام، مؤكدا أن ناديه لن ينساق لهذه الأساليب، مؤكدا أن هدف مسؤولى الأهلى هو الضغط علينا بورقة الحكام كى نرفض اللعب بحكام مصريين على أن يستغلوا ذلك وينفذوا مخطط إلغاء الدورى لكننى لن أمنحهم الفرصة، لكننى فى الوقت ذاته اجتمعت بإدارة الجبلاية وطالبتهم بإيقاف المهزلة التى يقودها الأهلى، مهددا مسؤولى القلعة الحمراء بتحمل العواقب إذا استمروا فى هذا النهج.

فى شأن آخر، ابتعد باسم مرسى، مهاجم الفريق، عن الانضمام إلى نادى سموحة فى يناير المقبل، حيث يرغب اللاعب فى الانتقال إلى ناد قاهرى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ودخل مسؤولو نادى إنبى فى مفاوضات مكثفة مع مهاب العربى، وكيل باسم مرسى، للحصول على خدمات اللاعب لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، كان اللاعب قد فسخ تعاقده مع نادى لاريسا اليونانى مطلع الشهر الماضى بسبب ظروف التجنيد التى منعته من السفر خارج البلاد خلال الفترة الماضية، ويعكف مرسى على دراسة عرض إنبى والمفاضلة بينه وبين عرض الإنتاج الحربى لاختيار الأنسب له فى الدور الثانى لتحديد وجهته.

على جانب آخر، أعلن رئيس النادى أن مباراة الفريق أمام القطن التشادى فى ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، المقرر لها السبت المقبل، على ملعب بتروسبورت، سوف تشهد دخول الجماهير للمدرجات لأول مرة خلال الموسم الحالى عن طريق التذاكر وليس الدعوات.

وأوضح رئيس الزمالك أنه سوف يتم بيع تذاكر المباراة بممر الملك فاروق بشارع جامعة الدول، فى الثامنة صباح اليوم الأربعاء، موضحًا أن التذاكر المطروحة للبيع سوف تشمل درجة أولى وثانية وموحدة ومقصورة.