شكرا لقرائتكم خبر عن أندية القسم الثانى تنقلب على مجلس أبوريدة.. و«عبدالغنى» يتفق مع شركة إنجليزية لإنهاء أزمة الإصابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انقلبت أندية القسم الثانى على مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبوريدة بسبب تأجيل إعلان الموافقة على إلغاء فكرة تطبيق دورى المحترفين خلال الموسم المقبل وتخفيض عدد الهبوط فى أقسام الدورى الثالث والرابع. وحمل رؤساء الأندية أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد، مسؤولية تراجع الاتحاد عن الموافقة على توصياتها باعتبار أن حارس الأهلى الأسبق كان قد وعد الأندية بإنهاء مشاكلها قبل أن ينجح فى الانتخابات التكميلية.

ووفقا للدكتور هيرماس رضوان، رئيس نادى بنى عبيد، فإن اتحاد الكرة كان قد وعد الأندية بالموافقة على التوصيات التى حددتها خلال الاجتماع مع هانى أبوريدة، رئيس الاتحاد، وفى حضور أحمد شوبير قبل أن يتم اختياره نائبا للجبلاية من أجل إلغاء تطبيق دورى المحترفين خلال الموسم المقبل، وقال رضوان، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن شوبير كان يعد الأندية بتنفيذ طلباتها خلال جولاته الانتخابية ولكن عندما اعتلى منصب النائب تراجع عن مساندة الأندية كالعادة، وشدد «رضوان» على أن الأندية لن تصمت تجاه تراجع الجبلاية عن تنفيذ وعودها وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة خلال الأيام المقبلة. من جهة أخرى توصل مجدى عبدالغنى، عضو مجلس الإدارة ورئيس جمعية اللاعبين المحترفين، لاتفاق مبدئى لإنهاء أزمة إصابات الملاعب التى تعانى منها الأندية خلال الموسم الجارى من خلال عقد جلسات تدريبية مع إحدى الشركات الإنجليزية لتثقيف مدربى اللياقة البدنية بتحديد البرامج التدريبية التى يحتاجها اللاعبون سواء أثناء فترة الإعداد أو المباريات.