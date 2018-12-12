شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يصرف النظر عن «ستيف بروس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - صرف مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، النظر عن التعاقد مع الإنجليزى ستيف بروس بسبب عدم درايته بكافة الأمور داخل القارة الأفريقية، حيث لم يكن ضمن سيرته الذاتية أى خبرة للعمل بها.

وكان الأهلى تلقى ترشيحا للمدرب الإنجليزى ضمن العديد من الترشيحات التى وصلته فى ذلك الملف، الذى يتولاه محمود الخطيب، رئيس النادى، بمفرده، والذى ينتظر أن يعطى فيه القول الفصل خلال الأيام القليلة المقبلة.

يأتى هذا فى الوقت الذى أرجأ فيه مجلس الإدارة البت فى أزمة مدير التعاقدات، والتى نشبت مؤخراً بين الثلاثى حسام غالى، ومحمد فضل، وهيثم عرابى، لحين قدوم المدير الفنى الجديد، والذى سيمنحه مجلس الإدارة كافة الصلاحيات الخاصة بتشكيل وهيكلة الكرة بالنسبة للفريق الأول، بما فيها منصب مدير التعاقدات.

فى سياق آخر، أعلن محمود الخطيب رفضه بيع على معلول خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، معلناً رفض فكرة مناقشة العروض التى تلقاها النادى خلال الفترة الأخيرة بشأن اللاعب، الذى لايزال فى عقده موسمان، خصوصاً أن معلول من الركائز الأساسية التى يعتمد عليها الفريق، الذى يعتبر فى مراحل التطوير. فيما نفى مصدر مسؤول داخل الأهلى ما تردد خلال الأيام القليلة الماضية حول قيام الأهلى بالتعاقد مع على غزال، مشدداً على أن الأهلى لم يفكر فى غزال على الإطلاق.

يأتى هذا فى الوقت الذى سيدخل فيه الفريق معسكرا مغلقا، غداً الخميس، بالإسكندرية، استعداداً لمواجهة بطل إثيوبيا فى دور الـ32 لدورى الأبطال الأفريقى.

وسادت حالة من الارتياح بين أعضاء الجهاز الفنى بعد تماثل الثنائى أحمد فتحى وحسام عاشور للشفاء من الإصابة التى لحقت بهما مؤخراً وأبعدتهما عن الفريق.

وواصل الفريق تدريباته للمواجهة المقبلة، وحرص محمد يوسف، المدير الفنى للفريق، على عقد عدة جلسات مع لاعبيه وشاهدوا خلالها بعض لقطات مباريات الفريق الإثيوبى، سواء فى الدورى أو البطولة الأفريقية، للوقوف على مواطن القوة والضعف فى الفريق الإثيوبى، لاستغلالها خلال المباراة المقبلة. من ناحية أخرى، قرر مجلس الإدارة اعتبار اجتماع مجلس الإدارة، الذى عُقد الإثنين، بفرع الشيخ زايد، ممتدا لحين الانتهاء من الملفات العالقة، خصوصاً بشأن فريق الكرة.

ووجّه المجلس الشكر للعامرى فاروق، نائب رئيس النادى، على جهوده فى ملف تسلم أرض فرع النادى بالتجمع الخامس للبدء فورًا فى الأعمال الإنشائية لخدمة الأعضاء، وفتح باب العضوية نظير مبلغ 200 ألف جنيه.

واعتمد مجلس الإدارة برنامجًا مكثفًا لإعداد البطل الأوليمبى، يبدأ بالموافقة على إقامة معسكر إعداد للسبّاح أحمد أكرم بالمرتفعات خلال الفترة من 15 ديسمبر الجارى إلى الخامس من يناير المقبل، لإعداده بالشكل المناسب للأوليمبياد القادمة فى الصين.

ووافق المجلس على استضافة فريق بارتيزان الصربى لكرة الماء، والمصنف الأول فى أوروبا، مع عمل فترة معايشة كاملة مع الفريق الأول لكرة الماء بالنادى لمدة 8 أيام، وإقامة عدة مباريات خلال هذه الفترة للاستفادة من خبرات الفريق الصربى، بالإضافة إلى إرسال 4 مدربين لكرة الماء بالنادى لعمل معايشة تدريبية لمدة أسبوعين فى صربيا.

كما وافق المجلس على مشاركة فريق الغطس فى بطولة هولندا، فى الفترة من 31 يناير إلى الرابع من فبراير المقبل. ووافق المجلس على إقامة بطولة لرواد التنس خلال الفترة من 27 إلى 30 ديسمبر الجارى بمقر النادى بالجزيرة.