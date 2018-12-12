ريال مدريد يسعى لتأكيد الصدارة امام سيسكا موسكو بدوري الأبطال

يستضيف فريق ريال مدريد الإسبانى في الثامنة مساء اليوم، الأربعاء، سيسكا موسكو الروسي في ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا على ملعب “سانتياجو برنابيو”.

يخوض ريال مدريد مباراته ضد سيسكا موسكو متأهلاً بشكل رسمي إلى دور الـ16 بعد اعتلاء صدارة المجموعة السابعة برصيد 12 نقطة عقب الفوز الذى حققه على روما بهدفين نظيفين في الجولة الماضية، ويسعى لتأمين الصدارة بالانتصار على الفريق الروسي، اليوم.

ويأمل سانتياجو سولاري المدير الفنى لفريق ريال مدريد فى استمرار سلسلة الانتصارات ضد سيسكا موسكو بعد الفوز على فالنسيا وهويسكا بالدورى الأسبانى على الترتيب، والصعود إلى المركز الرابع بجدول مسابقة الليجا برصيد 26 نقطة متأخرًا بـ 5 نقاط عن المتصدر برشلونة برصيد 31 نقطة.

على الجانب الأخر، يحل روما ضيفًا على فيكتوريا بلزن التشيكى فى نفس التوقيت، بملعب “سترونكوفي” وفى يده أيضًا بطاقة التأهل إلى ثمن نهائى تشامبيونزليج، حيث إنه يحتل وصافة المجموعة خلفاً لريال مدريد برصيد 9 نقاط.

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