شكرا لقرائتكم كاسياس يحقق فوزه الـ100 في دوري أبطال أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق الإسباني ايكر كاسياس حارس مرمي بورتو البرتغالي الانتصار رقم 100 خلال مشاركته في دوري أبطال أوروبا خلال مسيرته الكروية.

وشارك كاسياس في فوز بورتو علي جالطا سراي التركي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الجولة السادسة من دوري أبطال اوروبا، ليحقق الفوز رقم 100 في مسيرته الأوروبية.

وساهم كاسياس في تحقيق 88 انتصارا وهو قائدا لريال مدريد وتمكن خلالهم من تحقيق لقب دوري الأبطال 3 مرات.