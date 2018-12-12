شكرا لقرائتكم راكيتيتش يبدأ خطوات الرحيل عن برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخطط الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط برشلونة الإسباني، للرحيل عن الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كشفت إذاعة "راديو كتالونيا" أن راكيتيتش بدأ إجراءات بيع منزله في إسبانيا تمهيدا للانتقال إلى باريس سان جيرمان بعد نهاية الموسم الحالي، كما قام راكيتيتش بتغيير لغة تعليم بناته إلى الفرنسية، لتسريع عملية التأقلم عندما ينتقل مع أسرته للعيش في العاصمة الفرنسية باريس خلال الموسم المقبل.

كان راكيتيتش قريبا من الرحيل عن برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن النادي الكتالوني تمسك ببقائه.

وينتظر أن يوافق برشلونة على تخفيض قيمة رحيل راكيتيتش عن 125 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع النادي الكتالوني.