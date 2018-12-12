- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم راكيتيتش يبدأ خطوات الرحيل عن برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يخطط الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط برشلونة الإسباني، للرحيل عن الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
كشفت إذاعة "راديو كتالونيا" أن راكيتيتش بدأ إجراءات بيع منزله في إسبانيا تمهيدا للانتقال إلى باريس سان جيرمان بعد نهاية الموسم الحالي، كما قام راكيتيتش بتغيير لغة تعليم بناته إلى الفرنسية، لتسريع عملية التأقلم عندما ينتقل مع أسرته للعيش في العاصمة الفرنسية باريس خلال الموسم المقبل.
كان راكيتيتش قريبا من الرحيل عن برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن النادي الكتالوني تمسك ببقائه.
وينتظر أن يوافق برشلونة على تخفيض قيمة رحيل راكيتيتش عن 125 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع النادي الكتالوني.
شكرا لقرائتكم خبر عن راكيتيتش يبدأ خطوات الرحيل عن برشلونة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة سوبر كورة وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي سوبر كورة ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .